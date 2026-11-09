Cafébezoeker met glas in het gezicht geslagen, politie zoekt getuigen

Een bezoeker van café Roels in Den Bosch is eind oktober met een glas in zijn gezicht geslagen. Dat meldt de politie op Instagram. Ze vraagt getuigen zich te melden.

De zware mishandeling gebeurde op zondag 25 oktober rond twee uur 's nachts. Het is niet bekend of een verdachte is aangehouden. Het is ook niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.