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Cafébezoeker met glas in het gezicht geslagen, politie zoekt getuigen

Aangepast
Archieffoto.
Archieffoto.

Een bezoeker van café Roels in Den Bosch is eind oktober met een glas in zijn gezicht geslagen. Dat meldt de politie op Instagram. Ze vraagt getuigen zich te melden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De zware mishandeling gebeurde op zondag 25 oktober rond twee uur 's nachts. Het is niet bekend of een verdachte is aangehouden. Het is ook niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden. 

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