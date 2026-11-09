Troubadour Leo de Vlieger treedt op in Zorgcentrum Nicasius

Vrijdagmiddag heeft troubadour Leo de Vlieger uit Boxtel opgetreden in Zorgcentrum Nicasius. In de zaal Picasso zong hij bekende Nederlandstalige liedjes voor de aanwezigen. Het optreden werd georganiseerd door de Vrienden van Zorgcentrum Nicasius. De middag bracht veel herkenning en herinneringen bij de bezoekers.

Gevonden voor jou

Leo de Vlieger trad vrijdagmiddag op in Zorgcentrum Nicasius. De zaal Picasso was goed gevuld en de sfeer zat er meteen in. Leo, die al vaker in het zorgcentrum heeft opgetreden, speelde op zijn gitaar en mondharmonica en zong bekende Nederlandstalige nummers.

Het repertoire bevatte muziek van artiesten als Anneke Grönloh, Boudewijn de Groot, Wim Sonneveld en Frans Bauer. Liedjes zoals "Het dorp", "Het leven is goed in het Brabantse land" en "Het kleine café aan de haven" werden door de aanwezigen enthousiast meegezongen.

Muziek brengt herinneringen

De bekende melodieën zorgden voor herkenning bij de bezoekers. Er werd niet alleen meegezongen en geklapt, maar af en toe ook gedanst. De muzikale middag werd extra gezellig met hapjes en drankjes.

Het optreden van Leo werd mogelijk gemaakt door de Vrienden van Zorgcentrum Nicasius. Vrijwilligers en activiteitenbegeleiders hielpen mee om de middag goed te laten verlopen.

Afsluiting met een wens

Leo sloot zijn optreden af met het nummer "Bye Bye Love". Na de muzikale middag bleef er bij de bezoekers één wens over: dat hij snel weer terugkomt voor een volgend optreden.