Gratis testen op valrisico in Vught

Ouderen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt kunnen zich gratis laten testen op valrisico. MOVE Vught organiseert op verschillende locaties eenvoudige testen om de kans op vallen te beoordelen.

Gevonden voor jou

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen, met soms ernstige gevolgen. Om dit te voorkomen biedt MOVE Vught gratis valrisico-testen aan. De testen bestaan uit eenvoudige oefeningen en een vragenlijst. Tijdens de test wordt er niet geoefend met vallen.

Met deze test kunnen ouderen inzicht krijgen in hun valrisico. Als blijkt dat er een verhoogd risico is, kunnen zij tijdig maatregelen nemen. Aanmelden is verplicht, omdat er per testmoment een beperkt aantal plekken beschikbaar is.

Testdata en locaties

De testen worden gehouden op vrijdag 20 november van half twee tot half vier ’s middags in Huize Elisabeth in Vught. Een tweede testmoment is op donderdag 3 december van tien uur tot twaalf uur ’s ochtends in Molenhoek, eveneens in Vught.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van MOVE Vught. Ook is aanmelden mogelijk via e-mail of telefonisch.