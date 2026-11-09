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Auto flink beschadigd bij botsing met andere auto's in Breda
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Vier auto's zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Nieuwe Kadijk in Breda. Eén auto raakte daarbij flink beschadigd. Een rijstrook was een tijdje afgesloten.
Niemand raakte gewond bij de botsing. De politie kwam op het ongeluk af en sloot een rijstrook af. Verkeer kon langs het ongeluk af, maar door de afsluiting ontstond er wel file.
Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto getakeld.
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