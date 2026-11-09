Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

In Breda zijn sinds vanochtend bijna 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond vijf voor acht en de netbeheerder verwacht dat het probleem vandaag rond één uur 's middags is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4824 in Breda. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar wordt onderzocht door de netbeheerder.

Het gaat om minder dan 25 adressen. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden.