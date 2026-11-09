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Stroomstoring in 's-Hertogenbosch, herstel mogelijk in de middag
In 's-Hertogenbosch is vanochtend een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond kwart voor tien en de netbeheerder verwacht dat deze rond kwart voor twee is opgelost. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.
De storing treft een deel van postcodegebied 5222. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van de stroomkabels en het oplossen van storingen, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.
De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend.
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