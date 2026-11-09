De winterjas kan definitief uit de kast: het blijft deze week koud

“Het is deze ochtend koud in Brabant”, begint weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Op meerdere plaatsen in de provincie heeft het zondagnacht aan de grond gevroren. Ook de komende dagen daalt de temperatuur in de nacht naar het vriespunt.

Ondanks de kou wordt het maandag volgens Lafeber een mooie najaarsdag. “Er is overdag veel ruimte voor de zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 10.” Daarnaast wordt het een hele rustige dag, want er is weinig wind.

Wisselvallige week

Dat het vrij windstil is, zorgde maandagochtend vroeg nog voor wat mist of lage bewolking. Vooral in West-Brabant was het zicht niet heel goed. “Daar was het opletten geblazen”, vertelt Lafeber. “In de loop van de dag zal de mist plaatsmaken voor de zon.”

De rest van de week blijft het een koude week. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur richting het vriespunt en kan er weer sprake zijn van vorst aan de grond. “Dinsdag hebben we de krabber wellicht weer nodig”, geeft Lafeber aan.

Neerslag op komst

Ook op de weg is het dinsdag opletten. “Plaatselijk kan er dichte mist ontstaan”, waarschuwt de weerman. In de middag is er weer ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur naar een graad of 9. “Toch is het een kille en koude dag.”

Vanaf dinsdagavond komt er meer bewolking en stijgt de kans op neerslag. Woensdag zullen we de zon dus niet zien. “Het wordt een druilerige dag”, verwacht Lafeber. Het wordt niet warmer dan 8 graden. De regen is van korte duur, want vanaf donderdag komt de wind vanuit het noorden, wat veel zon meebrengt: “Al met al een mooie week.”