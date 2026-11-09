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Container mag tijdelijk op openbare weg in Cromvoirt staan
In Cromvoirt is toestemming gegeven om een container te plaatsen op de Voorstraat. Deze mag daar staan van 6 november tot en met 11 november.
De gemeente Vught heeft de ontheffing op 4 november verzonden. Het gaat om een container die tijdelijk op de openbare weg komt te staan bij Voorstraat 14. Hiermee kunnen inwoners bijvoorbeeld spullen opslaan of afvoeren tijdens werkzaamheden.
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