Container mag tijdelijk op openbare weg in Cromvoirt staan

In Cromvoirt is toestemming gegeven om een container te plaatsen op de Voorstraat. Deze mag daar staan van 6 november tot en met 11 november.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft de ontheffing op 4 november verzonden. Het gaat om een container die tijdelijk op de openbare weg komt te staan bij Voorstraat 14. Hiermee kunnen inwoners bijvoorbeeld spullen opslaan of afvoeren tijdens werkzaamheden.