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Kinder carnavalsoptocht in 't Loo, Bergeijk krijgt vergunning

In 't Loo, Bergeijk is een vergunning afgegeven voor een kinder carnavalsoptocht op 9 februari 2027. Het evenement vindt plaats van twaalf tot drie uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De carnavalsoptocht maakt gebruik van de openbare ruimte en mag tijdelijk afwijken van de bestaande verkeerssituatie. Daarnaast is er toestemming voor het produceren van geluid tijdens het evenement. Het besluit is op 5 november 2026 verstuurd.

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