Advertentie
Kinder carnavalsoptocht in 't Loo, Bergeijk krijgt vergunning
In 't Loo, Bergeijk is een vergunning afgegeven voor een kinder carnavalsoptocht op 9 februari 2027. Het evenement vindt plaats van twaalf tot drie uur ’s middags.
De carnavalsoptocht maakt gebruik van de openbare ruimte en mag tijdelijk afwijken van de bestaande verkeerssituatie. Daarnaast is er toestemming voor het produceren van geluid tijdens het evenement. Het besluit is op 5 november 2026 verstuurd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie