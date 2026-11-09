EHBO-vereniging Deurne ontvangt Koninklijke Erepenning

Burgemeester Greet Buter heeft de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan EHBO-vereniging Deurne. Dit gebeurde tijdens het 75-jarig jubileumfeest van de vereniging in het Gerardushuis.

Gevonden voor jou

EHBO-vereniging Deurne werd opgericht in 1951 door inwoners die betrokken waren bij de Bescherming Bevolking, een initiatief na de Tweede Wereldoorlog. In 2000 werd de naam gewijzigd naar EHBO Deurne.

De vereniging richt zich op het opleiden van gediplomeerde EHBO’ers en het geven van vervolglessen. In 1952 werden de eerste diploma’s uitgereikt. De vrijwilligers van de vereniging zijn jaarlijks actief bij 30 tot 40 evenementen in en rond Deurne en ondersteunen met eerste hulp waar nodig.

Bijzondere prestaties

De vereniging heeft in het verleden verschillende hoogtepunten gekend. Zo was er een wedstrijdploeg die in de jaren ’90 Brabants kampioen werd en landelijk een tweede plaats behaalde. Daarnaast zijn er verbandposten verspreid over Deurne waar hulp wordt geboden.

De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt aan verenigingen, stichtingen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben en een jubileum van 50 jaar of een meervoud van 25 jaar vieren. Het is een teken van respect en waardering vanuit de Koning.