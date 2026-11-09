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Groenteverkoop op zaterdagen in Bergeijk krijgt vergunning

Op het Hof in Bergeijk mag volgend jaar op zaterdagen groenten verkocht worden. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 3 november verstuurd door de gemeente Bergeijk. De standplaats is bedoeld voor de verkoop van groenten gedurende alle zaterdagen in 2027. Het Hof is een centrale plek in Bergeijk waar verschillende activiteiten plaatsvinden.

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