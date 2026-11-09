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Hilvarenbeek geeft vergunning voor RadioBingo in november

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de jaarlijkse RadioBingo. Deze wordt georganiseerd door VLOHradio en Stichting Carnaval de Pezerikken vanuit Café Gouden Carolus.

Gevonden voor jou

De RadioBingo vindt plaats op vijf zondagen in november 2026: 1, 8, 15, 22 en 29 november. De evenementen worden gehouden van zes tot zeven uur ’s avonds in het café aan de Gelderstraat in Hilvarenbeek.

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