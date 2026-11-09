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Stroomstoring in Heukelom
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De stroomstoring in Heukelom is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend kwart over tien zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing werd rond tien voor één vanmiddag verholpen.
De storing in Heukelom, een kern binnen de gemeente Oisterwijk, werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel werd beschadigd. Hierdoor had een deel van postcodegebied 5059 tijdelijk geen stroom.
De netbeheerder had eerder verwacht dat de problemen rond twee uur zouden zijn opgelost, maar dit gebeurde sneller. Rond tien voor één was de stroomvoorziening weer hersteld.
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