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Rieten dak vervangt pannendak in 's Gravenmoer

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor het vervangen van een pannendak door een rieten schroefdak op een woning in 's Gravenmoer. Het besluit is op 5 november 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het rieten schroefdak wordt aangebracht op een woning aan de Bieselaar in 's Gravenmoer. Een omgevingsvergunning is nodig voor veranderingen aan bouwwerken, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving.

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