Nieuwe kunststof voordeur voor woning in Hoogerheide

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het vervangen van de voordeur en het kozijn van een woning aan de Wilg in Hoogerheide.

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De voordeur en het bijbehorende kozijn worden vervangen door kunststof exemplaren. De vergunning is op 5 november 2026 verzonden. Het gaat om een woning aan de Wilg met huisnummer 45.