Bomendepot in Gassel tijdelijk verlengd

Het bomendepot en de infiltratievoorziening aan de Graafsedijk in Gassel mogen tijdelijk blijven. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 26 oktober een vergunning verleend.

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Het besluit maakt het mogelijk om de bestaande voorzieningen langer te gebruiken. De vergunning geldt voor een bouwactiviteit en voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het bomendepot is bedoeld voor tijdelijke opslag van bomen, terwijl infiltratievoorzieningen zorgen voor het afvoeren van water in de bodem.