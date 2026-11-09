Woonboerderij in Oploo mag worden verbouwd

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een woonboerderij aan de Deurneseweg in Oploo. Het besluit is op 4 november genomen.

Gevonden voor jou

De geplande werkzaamheden vallen onder technische bouwactiviteiten en aanpassingen aan het omgevingsplan. De woonboerderij aan de Deurneseweg wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de bouwregels van de gemeente Land van Cuijk.