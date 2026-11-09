Bouwketen en containers geplaatst in Rijkevoort vanaf 12 november

Vanaf 12 november mogen bouwketen en containers geplaatst worden aan Hoogveld 2 in Rijkevoort. De vergunning is verleend door de gemeente Land van Cuijk en geldt tot en met 12 maart 2027.

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Het gaat om een objectvergunning die op 5 november is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De bouwketen en containers worden tijdelijk geplaatst voor werkzaamheden op deze locatie.