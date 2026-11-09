Advertentie
Bouwketen en containers geplaatst in Rijkevoort vanaf 12 november
Vanaf 12 november mogen bouwketen en containers geplaatst worden aan Hoogveld 2 in Rijkevoort. De vergunning is verleend door de gemeente Land van Cuijk en geldt tot en met 12 maart 2027.
Het gaat om een objectvergunning die op 5 november is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De bouwketen en containers worden tijdelijk geplaatst voor werkzaamheden op deze locatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie