Navigatie overslaan
Ontdek

Vrijstaande woning Sint Anthonis mag worden gebouwd

In Sint Anthonis is toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning. Het besluit is op 4 november genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De nieuwe woning komt aan de Zwanse Hoek in Sint Anthonis. Voor de bouwactiviteit is een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders. Het besluit heeft geen directe belemmering, maar bij spoed kan een voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.