Vrijstaande woning Sint Anthonis mag worden gebouwd

In Sint Anthonis is toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning. Het besluit is op 4 november genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De nieuwe woning komt aan de Zwanse Hoek in Sint Anthonis. Voor de bouwactiviteit is een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders. Het besluit heeft geen directe belemmering, maar bij spoed kan een voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.