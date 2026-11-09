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Harrysmertje mag elke laatste donderdag van de maand in Wanroij
Harrysmertje heeft toestemming gekregen om elke laatste donderdag van de maand in 2027 een evenement te organiseren in Wanroij. De vergunning is verleend op 4 november.
Het evenement vindt plaats aan Zoetendaal 6 in Wanroij. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag goedgekeurd, waardoor Harrysmertje het hele jaar door bijeenkomsten kan organiseren op deze locatie.
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