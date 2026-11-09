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Gevelwijziging Stationsstraat Maarheeze krijgt groen licht
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een gevelwijziging aan de Stationsstraat 44 in Maarheeze. Het besluit werd genomen op 4 november.
De vergunning betreft een aanpassing aan de gevel van het pand, waarvoor zowel technische bouwactiviteiten als een omgevingsplanactiviteit zijn goedgekeurd. De stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentehuis.
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