FC Tilburg wint spannend duel van Blauw Wit'81

FC Tilburg heeft zondag een spannende 3-2 overwinning geboekt op Blauw Wit'81. Het duel op sportpark De Spoordijk kende een wisselend scoreverloop en werd pas in de slotfase beslist. Beide ploegen lieten zien goed mee te draaien in de competitie.

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De wedstrijd begon met een vroege voorsprong voor de bezoekers uit De Moer. Na twintig minuten wist Ruud van Boxtel Blauw Wit'81 op 1-0 te zetten. FC Tilburg bleef echter kalm en zette vlak voor rust de achterstand om in een voorsprong. Riccardo Raneiro maakte gelijk en Jip van de Sande zorgde nog voor de pauze voor 2-1.

Na rust kwam Blauw Wit'81 opnieuw terug in de wedstrijd. Het was wederom Ruud van Boxtel die scoorde en de stand op 2-2 bracht. Daarna volgde een intensieve fase waarin beide teams kansen kregen en vol inzet speelden. Het duel bleef spannend tot het laatste kwartier.

Beslissing in slotfase

De beslissing viel na een penalty voor FC Tilburg. De doelman van Blauw Wit'81 wist de strafschop en de eerste rebound nog te keren, maar bij de derde poging scoorde Sherdi Gordon alsnog: 3-2. Daarmee hield FC Tilburg de punten in eigen huis.

Blauw Wit'81 speelde aanvallend en verzorgd voetbal, maar kon ondanks een sterke inzet geen punten meenemen naar De Moer. De ploeg van trainer Sofus de Rooij, een oud-speler van FC Tilburg, heeft met deze speelstijl de potentie om andere teams in de competitie te verrassen.

Spanning in de competitie

Door deze overwinning blijft FC Tilburg goed meedoen in de spannende competitie. De verschillen op de ranglijst zijn klein en de strijd om de bovenste plaatsen lijkt tot het einde van het seizoen door te gaan.

Volgende week staat voor FC Tilburg een uitwedstrijd tegen Essche Boys op het programma.