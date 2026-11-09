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Verkeersmaatregelen in Wagenberg voor intocht Sint Nicolaas
Op zondag 15 november worden straten in Wagenberg tijdelijk afgesloten.
De Kerkstraat en het parkeerterrein bij Sporthal Driedorp in Wagenberg zijn zondag 15 november tussen tien uur en half twaalf afgesloten. Ook geldt daar een parkeerverbod. Dit gebeurt vanwege de intocht van Sint Nicolaas. De gemeente Drimmelen heeft hiervoor toestemming gegeven.
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