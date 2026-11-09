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Fietspad langs N285 bij Terheijden tijdelijk afgesloten
Het fietspad langs de N285 bij Terheijden wordt van 16 tot en met 20 november afgesloten voor reparatiewerkzaamheden.
De afsluiting geldt ter hoogte van de benzinepomp en begint op 16 november om zeven uur 's ochtends. Het fietspad blijft dicht tot 20 november, vier uur 's middags, tenzij de werkzaamheden eerder of later worden afgerond. De gemeente Drimmelen heeft hiervoor toestemming verleend.
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