Traditioneel kersconcert in trappistenabdij afgelast: 'Moeilijk besluit'

“Een moeilijke beslissing." Zo noemt Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven op sociale media het nieuws dat het jaarlijkse kerstconcert in de abdij in Berkel-Enschot is afgelast. Het concert gaat niet door, omdat de kosten voor het verwarmen van de abdijkerk te hoog oplopen.

Iedere winter organiseert de trappistenabdij een kerstconcert in de abdijkerk in Berkel-Enschot. De opbrengsten van die avond gaan naar een goed doel. De beslissing dat het niet doorgaat, is daardoor ook niet zomaar genomen.

Het is de tweede keer dat het concert niet doorgaat. In 2020 werd het afgelast door de coronapandemie. Dit jaar gaat het dus niet door vanwege de hoge energiekosten.

Andere oplossingen

Door die hoge kosten is het voor de organisatie niet meer mogelijk om een passende entreeprijs voor het concert te vragen. “De uitgaven zouden simpelweg hoger zijn dan de opbrengsten”, deelt ze.

Toch zitten de trappisten niet bij de pakken neer. “We onderzoeken andere manieren om een goed doel te blijven steunen, bijvoorbeeld via de Kloosterwinkel.” Daarnaast wordt gekeken naar een zomerconcert als alternatief.

Hele winter geen concerten

Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, vinden er gedurende de winter helemaal geen concerten plaats in de abdijkerk. Voor de zondagse Heilige Mis is een oplossing gevonden: deze vindt in de winter plaats in de Jozefkapel. “Die is kleiner, waardoor er minder energie nodig is om deze te verlichten en te verwarmen.”