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BRABANT VANDAAG

Wie is de grootste Brabander aller tijden? De meningen lopen uiteen

Aangepast

Wie is de grootste Brabander aller tijden? Guus Meeuwis, Vincent van Gogh of misschien wel Gerard van Maasakkers? Nadat cabaretier Herman Finkers afgelopen weekend werd uitgeroepen tot de Grootste Twentenaar, ging Omroep Brabant op zoek naar de Brabantse tegenhanger. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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