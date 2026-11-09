Bijgebouw achter perceel Essche Heike 3 in Boxtel toegestaan

De gemeente Boxtel heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bijgebouw achter op het perceel Essche Heike 3. Het definitieve besluit is op 5 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag is behandeld via een standaard procedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en omgevingsplanactiviteit bouwen. Het bijgebouw komt achter op het perceel te staan. Wie de stukken wil inzien, kan contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.