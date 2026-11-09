Duizenden nieuwe huizen gepland: deze Brabantse steden krijgen hulp

Goed nieuws voor woningzoekenden in Roosendaal en Best. In beide gemeenten moeten samen zo'n 9000 nieuwe huizen komen. Het Rijk gaat helpen om de bouwplannen sneller van de grond te krijgen. Dat doet het Rijk ook voor andere gemeenten in Nederland. Maar wie op zoek is naar een huis, moet nog wel even geduld hebben.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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