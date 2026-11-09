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BRABANT VANDAAG

Duizenden nieuwe huizen gepland: deze Brabantse steden krijgen hulp

Aangepast

Goed nieuws voor woningzoekenden in Roosendaal en Best. In beide gemeenten moeten samen zo'n 9000 nieuwe huizen komen. Het Rijk gaat helpen om de bouwplannen sneller van de grond te krijgen. Dat doet het Rijk ook voor andere gemeenten in Nederland. Maar wie op zoek is naar een huis, moet nog wel even geduld hebben.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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