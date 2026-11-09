Frans van Bommel en Hans Mutsaers ontvangen Penning van Verdienste

Frans van Bommel en Hans Mutsaers hebben zondag een Penning van Verdienste ontvangen. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling reikte de onderscheiding uit tijdens de laatste Soepwandeling in Oirschot.

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De Penning van Verdienste wordt toegekend aan personen die zich langdurig hebben ingezet voor de gemeenschap. Frans van Bommel en Hans Mutsaers kregen de gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange organisatie van de Soepwandeling, een wandeltocht door de natuur met soep na afloop.

De Soepwandeling begon in 2014 als inzamelactie voor een mountainbiketocht in Tanzania. Om mee te doen, moesten de initiatiefnemers 10.000 euro ophalen. Het concept bleek een succes en de wandelingen werden voortgezet, met de opbrengsten voor lokale goede doelen zoals Running Team Oirschot en het Bijna Thuis Huis.

Steun uit de gemeenschap

De Soepwandeling draait niet alleen om wandelen, maar ook om samenwerking binnen de gemeenschap. Lokale ondernemers en agrariërs doneren ingrediënten en stellen hun locaties beschikbaar. Door deze brede steun blijven de kosten laag en gaat vrijwel alle opbrengst naar de goede doelen.

In totaal organiseerden Frans en Hans zes tot zeven wandelingen per jaar, met gemiddeld 400 deelnemers per editie. Hiermee hebben zij duizenden mensen laten genieten van de natuur rondom Oirschot en De Beerzen, en tegelijkertijd het sociale leven in de gemeente versterkt.

Naast de Soepwandelingen waren de heren ook betrokken bij andere initiatieven, zoals de organisatie van de Levensloop in Oirschot. Deze inzet is nu beloond met de Penning van Verdienste.