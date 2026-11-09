Veldhoven wint landelijke Deelaward 2026

Veldhoven heeft de landelijke Deelaward 2026 gewonnen voor kleine gemeenten.

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De gemeente Veldhoven is bekroond met de Deelaward 2026, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan gemeenten die zich onderscheiden op het gebied van deelmobiliteit. Veldhoven won in de categorie kleine gemeenten.

Deelmobiliteit, zoals deelauto's en deelfietsen, is een concept waarbij vervoermiddelen gedeeld worden door meerdere gebruikers. Het doel is om minder voertuigen op de weg te hebben en duurzamer vervoer te stimuleren. Gemeenten worden beoordeeld op hun inzet en resultaten in het bevorderen van dit concept.

De landelijke prijs is bedoeld om aandacht te geven aan initiatieven die bijdragen aan een efficiënter gebruik van vervoermiddelen en minder CO2-uitstoot. Veldhoven heeft volgens de organisatie laten zien dat ook kleinere gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van mobiliteit.

De Deelaward wordt jaarlijks uitgereikt in verschillende categorieën, waaronder kleine en grote gemeenten. De uitreiking van de prijs is een initiatief om duurzame mobiliteit verder te stimuleren.