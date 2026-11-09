Wat is er gebeurd? Vermissing, dode man en bos blijken verbonden

Een vermissing in Oss, een dode man in het Limburgse Swolgen en een vreemde situatie in een bos bij het dorp Zeeland. Op het eerste gezicht lijken het drie gebeurtenissen die niets met elkaar te maken hebben. Toch blijken de zaken nauw met elkaar verbonden. De vermissing in Oss is inmiddels op het ergst mogelijke scenario uitgelopen. Maar wat heeft het bos bij Zeeland daarmee te maken? En hoe past de vondst van de dode man in Limburg in dit verhaal?

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet