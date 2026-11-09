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Woning in Duizel mag worden verbouwd ondanks afwijking van regels
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning aan de Sint Janstraat in Duizel. De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.
De vergunning betreft een buitenplanse activiteit. Dit houdt in dat er afgeweken mag worden van bestaande regels voor de verbouwing. Het besluit is op 5 november genomen en kan invloed hebben op de directe omgeving.
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