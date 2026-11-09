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Gehandicaptenparkeerplaats opgeheven in Mozartstraat Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Mozartstraat in Schijndel opgeheven. De maatregel is genomen omdat de gebruiker van de parkeerplaats geen auto meer rijdt.

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Het verkeersbesluit is genomen om de parkeerruimte weer beschikbaar te maken voor algemeen gebruik. De verkeersborden zijn inmiddels verwijderd of worden op korte termijn weggehaald. De Mozartstraat ligt binnen de bebouwde kom van Schijndel en valt onder beheer van de gemeente Meierijstad.

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