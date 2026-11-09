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Kindcentrum gepland aan Beneden Beekloop in Geldrop

Er komt een nieuw kindcentrum aan de Beneden Beekloop in Geldrop. De vergunning hiervoor is verleend en het besluit is aangepast na zienswijzen.

Gevonden voor jou

Het kindcentrum wordt gebouwd aan de Beneden Beekloop op nummer negentig. Na de inzageperiode en ingediende reacties is het definitieve besluit gewijzigd. Het plan is vanaf vandaag te bekijken.

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