Advertentie
Kindcentrum gepland aan Beneden Beekloop in Geldrop
Er komt een nieuw kindcentrum aan de Beneden Beekloop in Geldrop. De vergunning hiervoor is verleend en het besluit is aangepast na zienswijzen.
Het kindcentrum wordt gebouwd aan de Beneden Beekloop op nummer negentig. Na de inzageperiode en ingediende reacties is het definitieve besluit gewijzigd. Het plan is vanaf vandaag te bekijken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie