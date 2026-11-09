Kindcentrum gepland aan Beneden Beekloop in Geldrop

Er komt een nieuw kindcentrum aan de Beneden Beekloop in Geldrop. De vergunning hiervoor is verleend en het besluit is aangepast na zienswijzen.

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Het kindcentrum wordt gebouwd aan de Beneden Beekloop op nummer negentig. Na de inzageperiode en ingediende reacties is het definitieve besluit gewijzigd. Het plan is vanaf vandaag te bekijken.