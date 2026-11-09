Vergunning verleend voor erfafscheiding in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding bij een woning aan de Molenwiek.

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Het besluit over de aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 5 november genomen. Het gaat om een vergunning voor een erfafscheiding op het adres de Molenwiek 13 in Valkenswaard. De vergunning heeft betrekking op een zogenaamde omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er iets aan het gebruik of de inrichting van de grond wordt veranderd.