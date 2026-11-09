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Vergunning verleend voor hulpgebouw in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een bestaand hulpgebouw aan de Kluizerdijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een gebouw met de aanduiding HG 98 op perceel F 3407. De aanvraag valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het niet binnen het bestaande bestemmingsplan past maar toch is goedgekeurd.

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