Dakkapel en schoorstenen aangepakt in Zevenbergschen Hoek

In Zevenbergschen Hoek mag op De Molensteen 6 een dakkapel worden geplaatst en worden schoorstenen verwijderd. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor op 5 november een vergunning verleend.

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De werkzaamheden vallen onder een project waarvoor toestemming is gegeven door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning treedt officieel in werking na de dag van bekendmaking. Het aanpassen van een woning, zoals het plaatsen van een dakkapel, kan zorgen voor meer licht en ruimte in huis.