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Vergunning voor deur in gevel Torteltuin in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een raam in de gevel naar een buitendeur op locatie Torteltuin 2.
Het besluit betreft zowel technische bouwactiviteiten als activiteiten volgens het omgevingsplan. De vergunning is op 5 oktober 2026 goedgekeurd. Dit betekent dat de aanpassingen binnenkort uitgevoerd kunnen worden.
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