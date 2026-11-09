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Uitbreiding woning Hoge Zijdeweg in Vlierden goedgekeurd

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het restylen en uitbreiden van een woning aan de Hoge Zijdeweg in Vlierden.

Gevonden voor jou

Het gaat om aanpassingen aan de bestaande woning, waaronder een technische bouwactiviteit. De vergunning is afgelopen week verleend en heeft betrekking op het uitbreiden en moderniseren van de woning. Het besluit ligt ter inzage bij de gemeente Deurne.

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