Gewonde motorrijder (15) reed zonder rijbewijs en kenteken op openbare weg

De bestuurder van een crossmotor die zaterdagmiddag gewond raakte bij een ongeluk in Heesch is 15 jaar en heeft geen rijbewijs. Dat laat de politie maandag weten. De crossmotor had daarnaast geen kenteken en mocht dus niet op de openbare weg rijden.

De jongen botste zaterdagmiddag op de Vinkelsestraat in Heesch tegen een auto die vanaf de oprit van een huis de straat op reed. De motorrijder kwam hard ten val en raakte gewond aan zijn been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Inmiddels zou hij weer thuis zijn.

Geen kenteken en rijbewijs

De politie laat maandag weten dat de jongen daar niet mocht rijden, omdat de crossmotor geen kenteken heeft en dus niet de openbare weg op mag. Daarnaast had de bestuurder dus geen rijbewijs, iets wat ook helemaal niet kan gezien zijn leeftijd. Op een besloten en officieel motorcrosscircuit mogen minderjarigen wel zonder rijbewijs op een crossmotor rijden.

De politie doet onderzoek naar de aanrijding en maakt een dossier op. Bij het onderzoek wordt ook de rol van de automobilist onderzocht. Het Openbaar Ministerie zal verder bepalen wat er met het dossier gebeurt.

De schade aan de crossmotor en auto viel na het ongeluk mee. Een deel van de crossmotor was afgebroken en de achterbumper van de auto raakte beschadigd. Een deel van de Vinkelstraat was na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer.