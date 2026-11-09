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Bedrijfswoning mag (her)bouwd worden in Bergeijk
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het (her)bouwen van een bedrijfswoning aan de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk. Het besluit is op 5 november verstuurd.
De vergunning betreft een technische bouwactiviteit. Het gaat om een bedrijfswoning op het adres Burgemeester Aartslaan 7. Het besluit is onderdeel van een omgevingsvergunning die door de gemeente is verleend.
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