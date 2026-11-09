Nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een subsidieregeling vastgesteld voor decentrale politieke partijen. De regeling geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om de lokale democratie te ondersteunen en transparantie te bevorderen.

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Volgens de regeling kunnen politieke partijen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, informatievoorziening en het betrekken van jongeren bij de politiek. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels dat een partij heeft in de gemeenteraad, met een bedrag van 488 euro per zetel per jaar.

Om subsidie te ontvangen moeten partijen voldoen aan administratieve eisen en hun organisatie en financiën openbaar maken. De regeling heeft als doel de financiële positie en activiteiten van de partijen inzichtelijk te maken en de gemeentelijke democratie te versterken.