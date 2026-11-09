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VV Terlo mag worstenbroodjes huis-aan-huis verkopen in 't Loo

Op 19 december mogen jeugdleden van VV Terlo worstenbroodjes huis-aan-huis verkopen in de kern ’t Loo in Bergeijk. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De verkoopactie is bedoeld om geld in te zamelen en valt onder een vergunning voor bijzondere activiteiten. Het gaat om huis-aan-huis verkopen, wat in dit geval specifiek toestemming vereist. De jeugdleden van VV Terlo zullen zich op 19 december door de buurt begeven om hun worstenbroodjes aan te bieden.

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