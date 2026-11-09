Uitrit in Gilze gelegaliseerd met omgevingsvergunning

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een uitrit aan de Wethouder van den Wildenbergstraat in Gilze.

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Het gaat om een uitrit op het adres Wethouder van den Wildenbergstraat 12. Het besluit is op 5 november 2026 verzonden. Met deze vergunning is de uitrit officieel toegestaan.