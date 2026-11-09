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Ontdek

Uitrit in Gilze gelegaliseerd met omgevingsvergunning

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een uitrit aan de Wethouder van den Wildenbergstraat in Gilze.

Gevonden voor jou

Het gaat om een uitrit op het adres Wethouder van den Wildenbergstraat 12. Het besluit is op 5 november 2026 verzonden. Met deze vergunning is de uitrit officieel toegestaan.

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