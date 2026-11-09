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Carnavalsviering CC De Wentelwieken op vliegbasis in Rijen

Op zaterdag 23 januari 2027 vindt de Carnavalsviering van CC De Wentelwieken plaats op Vliegbasis Gilze-Rijen in Rijen. Het evenement duurt van elf uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Carnavalsviering wordt georganiseerd op Rijksweg 121, bij Vliegbasis Gilze-Rijen. Het besluit om de evenementenvergunning te verlenen is op 5 november 2026 verzonden.

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