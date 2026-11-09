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Evenement Oosterhout Live krijgt vergunning voor 28 november

Het Lukwelpark in Oosterhout is op 28 november het decor van Oosterhout Live. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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Het evenement Oosterhout Live vindt plaats in het Lukwelpark. Een vergunning is nodig om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt, zoals veiligheid en overlastbeperking. Het park wordt op 28 november ingericht voor het evenement.

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