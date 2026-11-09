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Fietser lichtgewond bij aanrijding met auto op kruising in Uden

Aangepast

Een fietser is maandagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de President Kennedylaan en de Cimbaallaan in Uden. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto kwam vermoedelijk vanuit de Cimbaallaan gereden en wilde de President Kennedylaan oprijden. Daar kwamen de auto en fietser met elkaar in botsing. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.

De auto en de fiets liepen minimale schade op bij de botsing. 

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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