Kinderen ontdekken beroepen op Tilburg University

Basisschoolleerlingen hebben op Tilburg University deelgenomen aan een Bliksemstage. Ze maakten kennis met beroepen zoals beveiliger, restaurantmedewerker en wetenschapper.

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Vrijdagochtend kregen leerlingen van groep acht van Kindercampus De Vlashof een kijkje achter de schermen op de campus van Tilburg University. Tijdens de Bliksemstage ontdekten zij hoe het is om te werken in verschillende functies, van de meldkamer tot de universiteitskeuken.

Het programma is een initiatief van JINC en Tilburg University Junior. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met de wereld van werk en hen te helpen hun interesses en toekomstmogelijkheden te verkennen. De leerlingen kregen drie korte stages aangeboden: ze gingen aan de slag als beveiliger, restaurantmedewerker en wetenschapper.

Spanning in de meldkamer

Een van de hoogtepunten was het bezoek aan de meldkamer van de universiteit. Hier zagen de kinderen hoe beveiligers de campus, met in totaal tweeëntwintig gebouwen, veilig houden. Tijdens een praktijkopdracht moesten de leerlingen een 'indringer' opsporen na een inbraakmelding. Zo kregen ze een indruk van wat het werk van een beveiliger inhoudt.

Ook op andere plekken op de campus werden de leerlingen uitgedaagd. In de wetenschap leerden ze dat een wetenschapper niet altijd iemand in een witte jas is. Ze onderzochten portretten van medewerkers om te ontdekken wie er wetenschapper kon zijn, en leerden dat wetenschap voor iedereen toegankelijk is.

Zelf lunch maken in de mensa

De ochtend eindigde in de universiteitskeuken, waar de kinderen zelf hun lunch mochten bereiden. Ze leerden over hygiëneregels en werkten samen om broodjes te maken. Na afloop keerden ze terug naar het Zwijsengebouw om de dag af te sluiten.

De Bliksemstage liet de leerlingen zien dat er veel verschillende mogelijkheden zijn op een universiteit. Hoewel sommigen al een toekomstplan hadden, zoals profvoetballer worden, gaf de ervaring hen nieuwe ideeën over beroepen die ze later zouden kunnen kiezen.