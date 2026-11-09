Harddrugs gevonden in vakantiehuisje in Moerdijk: woning half jaar gesloten

Een vakantiehuisje aan de Zwaluwsedijk in Moerdijk is voor een half jaar gesloten nadat er begin augustus verschillende soorten harddrugs werden gevonden. Dat laat de gemeente maandag weten.

De politie vond op 4 augustus dit jaar onder andere cocaïne, MDMA en 2C-B in het vakantiehuisje. Ook werden een weegschaaltje, verpakkingsmateriaal en contant geld gevonden.

Volgens burgemeester Aart-Jan Moerkerke wijst de vondst van deze hoeveelheid harddrugs op de handel in verdovende middelen. Daarom heeft hij besloten het vakantiehuisje van 5 november 2026 tot 4 mei 2027 te sluiten.

Hiermee hoopt de burgemeester de openbare orde en de veiligheid op het vakantiepark te herstellen en te voorkomen dat het huisje opnieuw wordt gebruikt voor drugsgerelateerde activiteiten.