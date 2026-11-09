TOP Oss-speler Ilounga Pata naar Sint Maarten voor Nations League

Verdediger Ilounga Pata van TOP Oss speelt met Sint Maarten twee cruciale Nations League-wedstrijden in Saint Vincent en de Grenadines.

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Ilounga Pata, verdediger van TOP Oss, is geselecteerd voor de nationale ploeg van Sint Maarten. Samen met zijn team reist hij naar Saint Vincent en de Grenadines voor twee belangrijke duels in de groepsfase van de CONCACAF Nations League.

Op zaterdag 14 november treedt Sint Maarten aan tegen Frans Guyana, gevolgd door een ontmoeting met Belize op dinsdag 17 november. Beide wedstrijden zijn van groot belang voor het team, dat vecht voor handhaving in de B Divisie.

Spannende strijd om handhaving

Sint Maarten staat onder druk na een reeks ongelukkige nederlagen in de vorige interlandperiode. Toen verloor de ploeg van bondscoach Piet de Jong met 1-0 van zowel Frans Guyana als Belize, de tegenstanders die het team nu opnieuw treft.

De selectie heeft deze keer een completere bezetting. Enkele spelers die eerder ontbraken vanwege werk- en studieverplichtingen zijn nu wel aanwezig. Dit kan de kansen op betere resultaten vergroten.

Wedstrijden live te volgen

Fans kunnen de wedstrijden van Sint Maarten rechtstreeks en gratis volgen via het YouTube-kanaal van de CONCACAF. Het team, dat bekend staat als The Soualigans, hoopt op een sterkere afsluiting van de groepsfase.